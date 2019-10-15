Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor
43 dakika önce
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 14.00'de Kasımpaşa A.Ş ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın 11.00'da satışa sunulacak.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 14.00'de Kasımpaşa A.Ş ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın 11.00'da satışa sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.
Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL
Misafir Tribün - 25 TL
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:12
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