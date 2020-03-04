Kayserispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Kayserispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

6 saat önce

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor, System.String[]

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 25'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde devam etti.  Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Göztepe maçına ilk 11'de çıkan futbolcular kaptan Lung dışında antrenmana katılmadı. Diğer futbolcular düz koşu ve kondisyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosundan çıkartılan Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları geçen Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz ise, salonda çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenman görüntüsü

-Genel detay


- Kayseri
Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:27 Kaynak: DHA
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