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Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından

11.09.2021 23:25
Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 4'ncü hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

Süper Lig'in 4'ncü hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Karşılaşma sonrasında her iki takımın teknik direktörleri 90 dakikayı değerlendirdi.

Süper Lig 4'ncü hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor konuk ettiği Kasımpaşa'yı Mensah ve Cardoso'nun golleri ile 2-0 yendi.  Karşılaşma sonrası Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman yaptığı açıklamada "Önce şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Şehidimizin birisi Kayseri'den Mücahit kardeşimiz. Hafta içi eski başkanlarımızdan Recep Mamur'u kaybettik. Taraftarımız Volkan Erdoğan'ı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Maça gelecek olursak Kasımpaşa özellikle Galatasaray maçında 2-0'dan geri gelip skora, puana ortak olan bir takım. Maçın ilk 45 dakikasında oyunu kontrol ettik. Bazı ataklarımızda hem bireysel hem grup olarak aktif hale geçiremedik ama zamanla geçeceğiz. Mensah muhteşem bir gol  attı. Biz de her oyuncunun her yerde oynaması gerekiyor. Oyuncular pozisyon değişkenliğini oynayabilmeli. 3 puan çok önemliydi. Gelişmeye ve değişmeye devam edeceğiz. İkinci yarıda basit pas hatalarıyla istediğimizi yapamadık. Genele baktığımızda 3 puan çok önemliydi. Çalışmaya devam. Taraftara ve yönetime teşekkür ediyoruz" dedi.

Milli takım teknik direktörlüğüne kimin getirilmesi gerektiği sorusu üzerine Karaman, "Bir teknik adam değil, 5-6 kişinin bunlar içinde yabancı dil bilen, Avrupa'yı çok iyi bilen, oyuncu iletişiminde, taktik konusunda uzman bir adam bu işe sahip olmayabilir. 4-5 üst düzey teknik adamın bir araya gelip, 4 maçta bu takımı dünya kupasına getirmesi gerekiyor. Öyle ahbap çavuş ilişkileri ile, o gitsin, bu kalsın, şu gelsin... Bakın bir adam, iki adam demiyorum 4-5 akil adam gelsin. Bunlar hangi vasıflara sahip olabilir? Gurbetçilerin performansını iyi bilen, yabancı dili olan, ülkedeki futbolu bilen, taktik konusunda uzman insanların bir araya gelip milli takımı dünya kupasına götürebilir. Benim düşüncem bu" diye konuştu.CİHAT ARSLAN: BAŞTAN İŞİ SIKI TUTMAK LAZIMKasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan ise, "Baştan işi sıkı tutmak lazım. Başlangıçta maçı bıraktık. Mağlup olduktan sonra maçı kovalamak zor oluyor. 5-6 arkadaşımızın performansı kötü olunca skoru yakalayamadık. Sonuç almada istediğimiz verim gelmedi. Bize geçmiş olsun. Toparlanıp, daha iyi maçlar oynayacağız" ifadelerini kullandı."MİLLİ TAKIM İÇİN GÖRÜŞÜLEN İSİMLER ARASINDA ÜNAL KARAMAN DA OLMALI"

Milli takım ile ilgili değerlendirmede bulunan Arslan, "Milli takımda yeni bir arayış var. Hepsi çok değerli, bu millete ve bayrağa hizmet edebilecek insanlar. Görüşülen isimler arasında geçmişte duruşuyla, Trabzonspor'daki başarısıyla Ünal Karaman isminin de olması gerektiği tarafındayım-.Ünal hoca çok önemli yerlerde hizmet etmiş bir teknik direktör. Büyüklerimizin onu da göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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