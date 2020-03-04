Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında ilk 11'de forma şansı bulamayan futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Göztepe ile yapılan mücadelede ilk 11'de forma giyen oyuncular ise günü izinli geçirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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