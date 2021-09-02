Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlığı devam eden Majid Hosseini kondisyoner eşliğinde özel çalışma yaparken, maç eksiği bulunan Bernard Mensah koştu.

İsviçre Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Mario Gavranovic salonda, sakatlıktan dönen Gustavo Campanharo ise takımla çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yukatel Kayserispor , Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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