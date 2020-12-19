Kayserispor kazanmak istiyor

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Antalyaspor deplasmanında galibiyet için oynayacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, uzun bir aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda futbolcuların performansı dikkat çekiyor. Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Antalya deplasmanında 3 puanı almak istediklerini söyledi. Tokgöz, "Haftalardır iyi futbol oynuyoruz ama galibiyet alamıyoruz. Antalyaspor deplasmanında şanssızlığımızı yenip 3 puan almak istiyoruz. Takımımız da hazırlıklarını bu yönde yaptı. Umarım Pazartesi akşamı kazanan taraf biz oluruz" dedi.

20 Aralık Pazar günü Antalya'ya giderek kampa girecek takımda keyiflerin yerinde olduğunu da söyleyen Tokgöz, "Sahaya çıkacak olan futbolcularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bu kez kazanacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ