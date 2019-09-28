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Kayserispor Konya'ya ulaştı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın oynayacağı Konyaspor maçı için Konya'ya ulaştı.

Kayserispor Konya'ya ulaştı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın oynayacağı Konyaspor maçı için Konya'ya ulaştı.


Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 6.haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için bugün saat 10.00'da karayolu ile Kayseri'den ayrılarak Konya'ya gitti.


Yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Sarı-Kırmızılı kafile Konya'ya ulaştı. Konya'da Sarı-Kırmızılı kafile çiçeklerle karşılandı. Konakladığı otelde yerleşen Sarı-Kırmızılılar ardından son antrenmanı yapacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
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