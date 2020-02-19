Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.



2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Hes Kablo Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri bugün satışa çıktı.



Karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün satışa sunuldu. Cumartesi günü saat 14: 00'de başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Kayserispor kulübü tarafından belirlendi. Bilet fiyatları şu şekilde:



Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 40 TL



Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 40 TL



Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 45 TL



Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 45 TL



Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL



Öğrencilere Kuzey Üst: 10 TL



Misafir Tribün: 50 TL - KAYSERİ