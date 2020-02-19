Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı - Son Dakika Spor

Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.

Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.


2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Hes Kablo Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri bugün satışa çıktı.


Karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün satışa sunuldu. Cumartesi günü saat 14: 00'de başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Kayserispor kulübü tarafından belirlendi. Bilet fiyatları şu şekilde:


Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 40 TL


Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 40 TL


Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 45 TL


Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 45 TL


Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL


Öğrencilere Kuzey Üst: 10 TL


Misafir Tribün: 50 TL - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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