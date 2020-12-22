Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Hes Kablo Kayserispor , Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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