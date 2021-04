Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu "İhtiyacımız olan puanları önümüzdeki hafta alacağımızı düşünüyorum. Son maçın son anına kadar enerjimizi kullanacağız" dedi.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'a kaybeden Hes Kablo Kayserispor, 35'inci hafta mücadelesinde karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde antrenmanda takım taktik antrenman yaptı. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu yaptığı açıklamada, "Cuma ve salı günü iki tane önemli maça çıkacağız. Bundan sonraki her maç çok önemli. Bizim kadar olduğu gibi herkes için de önemli. Oyuncularıma 1,5 gün izin verdim. Hem kafa olarak hem de fiziksel olarak toplansınlar diye. Çünkü zor günler bizi bekliyor. Herkese çok ihtiyacımız var. Oyuncularıma maçtan sonra teşekkür etmiştim. Bazen her şeyi ortaya koyar kazanamazsınız. Antalyaspor maçı da bizim için böyle bir maçtı. Göztepe, Trabzon ve Antalyaspor maçlarına baktığımız takımımız iyi yolda. Mücadele istek ve arzu ben memnun ediyor. İhtiyacımız olan puanları önümüzdeki hafta alacağımızı düşünüyorum. Son maçın son anına kadar enerjimizi kullanacağız. Forvet için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sakatların iyileşmesi için sağlık ekibimizi çalışıyorlar. Maçlar sıklaştı, geniş kadro çok önemli. Bizim bunları düşünmekten çok kadromuzda kim varsa elimizden geleni ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Oyuncularımda nasıl katkı sağlarım amacındalar. Olumlu bir havamız var inşallah bunu sonuca da yansıtacağız" diye konuştu.Kayserispor'un defans oyuncusu Kolovetsios ise "İki maçın öneminin farkındayız. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Zorlu maçlar olacak. Kayserispor taraftarlarına ve Kayseri şehrine şunu söylemek istiyorum; Biz asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.