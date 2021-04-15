Kayserispor, Konyaspor maçına hazır

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor

Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu