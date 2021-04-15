Kayserispor, Konyaspor maçına hazır

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor arasında yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada, hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Kaynak: AA
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