Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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