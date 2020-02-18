Son Dakika › Spor › Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor, 22 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:17 Kaynak: AA
Hes Kablo Kayserispor, 22 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Son Dakika Ronaldo, sevgilisine aylık 105 bin dolar harçlık veriyor Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak Milli oyuncu Kenan Karaman sahalara dönüyor Bundesliga kulüplerinden 2018-2019'da 4 milyar euroluk rekor gelir