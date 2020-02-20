Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve icra kurulu üyeleri antrenmanı takip etti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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