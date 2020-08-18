Kayserispor Kravets ile yolunu ayırdı - Son Dakika

Kayserispor Kravets ile yolunu ayırdı

Hes Kablo Kayserispor, forvet futbolcusu Artem Kravets ile sözleşme fesih yaptı.

Kayserispor Kravets ile yolunu ayırdı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, forvet futbolcusu Artem Kravets ile sözleşme fesih yaptı.

Hes Kablo Kayserispor, Ukraynalı golcüsü Artem Kravets ile yollarını ayırdı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

2017-2018 sezonunun devre arasında Kayserispor'a transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, 2,5 sezonda 55 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası olmak üzere 63 müsabakada görev yaptı. 3922 dakika sahada kalan Kravets, bu maçlarda 5'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 gole imza koydu.

Kravets, sarı kırmızılı kulüpte biriken alacaklarını istemiş ve ödenmemesi halinde devre arası hazırlık kampına katılmayacağını ifade etmişti. Hes Kablo Kayserispor kulüp yetkilileri, sıkıntılı süreçte Kravets'in alacaklarını ödeyerek krizin büyümesine izin vermemişti. 31 Mayıs 2021 tarihine kadar Hes Kablo Kayserispor kulübü ile sözleşmesi bulunan Artem Kravets, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Kayserispor kulübünü takipten çıkmıştı. - KAYSERİ

Türkiye Kupası, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 19:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor Kravets ile yolunu ayırdı - Son Dakika Spor
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