Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tokgöz, tribünde yaralanan taraftarı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tokgöz, tribünde yaralanan taraftarı ziyaret etti - Son Dakika Spor

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tokgöz, tribünde yaralanan taraftarı ziyaret etti

7 saat önce

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, tribünde düşerek kaburgası kırılan taraftarı hastanede ziyaret etti.

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tokgöz, tribünde yaralanan taraftarı ziyaret etti, System.String[]

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, tribünde düşerek kaburgası kırılan taraftarı hastanede ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Tokgöz, dün Hes Kablo Kayserispor'un, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında ofsayt nedeniyle iptal edilen gole sevindiği sırada koltuğun üzerine düşüp kaburgası kırılan taraftar Orhan Yılmaz'ı, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Tokgöz, Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda tribündeki yerini alması temennisinde bulundu.

Orhan Yılmaz, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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