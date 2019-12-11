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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

6 saat önce

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kayseri spor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gözbaşı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Gözbaşı, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirme yapan Gözbaşı, "Fotoğrafların hepsi hayatın içinden. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerimizin fotoğrafı çok etkiledi. Spor kategorisinde de engelli yüzücünün fotoğrafı çok etkiliydi." dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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