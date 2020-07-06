Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Mucizenin gerçekleşmesine 4 hafta kaldı"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de kalma konusunda inançlı olduklarını ve lige havlu atmadıklarını söyledi.

Gözbaşı, Hes Kablo Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

"Mucizenin gerçekleşmesine 4 hafta kaldı" diyen Gözbaşı, inananların ve pes etmeyenlerin takımı olduklarını herkese gösterdiklerini ifade etti.

Ligde kalma konusunda inançlı olduklarını vurgulayan Gözbaşı, ligde en iyi futbol oynayan 3-4 takımdan biri olduklarını dile getirdi.

Gözbaşı, oynadıkları oyunun sahada görüldüğünü ve futbolcularının hepsinin ligde kalmaya inançlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dört hafta herkesten destek bekliyorum. Biliyorum ki tüm Türkiye bizimle ve bu mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor. Tüm takım taraftarları bana onlarca mesaj atıyor. Bu galibiyeti hepsine hediye ediyorum. Pes etmemeyi, inatla başarılı olmak için inanmayı bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Havlu atmadık atmayacağız, bugün de bunu gösterdik. Bütün oyuncularımı ve takıma teşekkür ediyorum."

Gözbaşı daha sonra stadyum dışında kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek "Sarı-kırmızı en büyük Kayserispor" diye tezahürat yaptırdı.