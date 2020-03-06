Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Şu anda mücadele eden bir takım var" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: 'Şu anda mücadele eden bir takım var' - Son Dakika Spor

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Şu anda mücadele eden bir takım var"

6 saat önce

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, kalan haftalarda iyi performans göstererek zoru başarmak istediklerini söyledi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı:

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, kalan haftalarda iyi performans göstererek zoru başarmak istediklerini söyledi.

Gözbaşı, bir restoranda bir araya geldiği gazetecilere, dertlerinin Kayserispor'un şehirle bütünleşmesi olduğunu söyledi.

Futbolculara şehre aidiyet duygusunu aşılamak istediklerini vurgulayan Gözbaşı, yerel basına bu konuda önemli görevler düştüğünü, kulüp yöneticilerinin gelip geçici olduğunu bildirdi.

Gözbaşı, göreve geldikleri günden beri polemiklerden uzak durduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim tek hedefimiz var. Yapabilirsek bir mucize gerçekleştirmek. Görevi devraldığımızda ortada olmayan bir takım vardı. Şu anda mücadele eden bir takım var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Her şeyle savaşıyoruz. Bir ivme yakaladık. Ancak halen ligin sonuncu takımıyız. Kayserispor'un düşmemesi için her yerden destek ve dua alıyoruz."

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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