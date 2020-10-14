Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, taraftara umut verdi Açıklaması - Son Dakika

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, taraftara umut verdi Açıklaması

14.10.2020 11:17
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, taraftara umut verdi Açıklaması, System.String[]

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, bu yıl yaptıkları transferlerle Süper Lig'de bambaşka bir Kayserispor izlettireceklerini söyledi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, bu yıl yaptıkları transferlerle Süper Lig'de bambaşka bir Kayserispor izlettireceklerini söyledi.

Gözbaşı, AA muhabirine, transfer sürecindeki başarılarına en büyük katkıyı ikili diyalogların sağladığını belirtti.

Gece gündüz demeden Hes Kablo Kayserispor adına en iyi futbolcuyu getirmek için çalıştıklarını anlatan Gözbaşı, diğer kulüplerin ısrarla istediği oyuncuları yaptıkları ikili görüşmelerde ikna kabiliyetini kullanarak getirmeyi başardıklarını ifade etti.

"Bambaşka bir Kayserispor ortaya çıkardık"

Gözbaşı, "Geleceğin Kayserispor'u" hayalini geçen yıl kurmaya başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ikinci yarısında kurduğumuz takımla, bu yılın temelini atmış olduk. Bu yıl yaptığımız yeni transferlerle bambaşka bir Kayserispor ortaya çıkardık. Bu sezon bambaşka bir Kayserispor izletmeyi planlıyoruz. Geçen yıla başladığımız takımla şimdiki takım arasında dağlar kadar fark var. Her takımın birbirine alışma süreci var. Biz ligde harcama limiti en az olan takım olmamıza rağmen, herkesin bildiği mevcut sıkıntılara rağmen ses getiren transferler yaptık. Altyapıyı da destekleyerek geleceğin Kayserispor'unu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."

"Ligi ilk 10'da bitirecek durumdayız"

Ligi hedefledikleri yerde bitireceklerine inandığını vurgulayan Gözbaşı, "Binbir zorlukla kurduğumuz bu takım, ilk 4 haftada 6 puan aldı. Geçen yıl 9 haftada toplayamadığımız puanı bu yıl 4 haftada aldık. Çok daha iyi günlerin bizi beklediğine eminim. Lige verilen ara bize ilaç gibi geldi. Aradan önce takıma katılan yeni oyuncular bu süreçte takımla çalışma imkanı buldu. Çok büyük sıkıntı olmazsa, sakatlık ya da farklı sorunlarla karşılaşmazsak hedeflediğimiz gibi ligi ilk 10'da bitirecek durumdayız." şeklinde konuştu.

Gözbaşı, ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maçın çok önemli olduğunun altını çizdi.

İlk 4 haftada aldıkları başarılı sonuçları perçinlemek için bu maçtan da mutlaka galibiyetle ayrılmak istediklerini aktaran Gözbaşı, hedeflerinin 3 puan olduğunu sözlerine ekledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, taraftara umut verdi Açıklaması - Son Dakika Spor

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