Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'dan kupa finaliyle ilgili passolig açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'dan kupa finaliyle ilgili passolig açıklaması Açıklaması

19.05.2022 14:14
Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'dan kupa finaliyle ilgili passolig açıklaması Açıklaması

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor ile İstanbul'da yapacakları final maçının bütün takımların passolig sahiplerine açık olduğunu söyledi.

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor ile İstanbul'da yapacakları final maçının bütün takımların passolig sahiplerine açık olduğunu söyledi.

Gözbaşı, Atatürk Spor Kompleksi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kayseri'de herkesin İstanbul'daki kupa maçına gelmek istediğini vurgulayan Gözbaşı, "Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Organizasyonu hem biz hem taraftar derneğimiz yürütmektedir. En yüksek sayıda taraftarımızı İstanbul'a götürmek istiyoruz. İstanbul'daki Kayserilileri de bu heyecanı birlikte yaşamak için maça bekliyorum." dedi.

"Herkesi kupa maçına bekliyoruz"

Gözbaşı, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Benim de yeni haberim oldu. Sanırım Mecnun başkana yanlış bir bilgilendirme yapılmış. Şöyle, 'Kayserispor sadece, Kayserispor'a ve Trabzonspor taraftarına passoligleri açtı' diye söylemiş. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Kupa maçı bütün takımların passolig sahiplerine açıktır. Mecnun başkanın neden böyle bir şey söylediğini anlamış değilim. Kendisine de bunu soracağım. Kesinlikle kendisine yanlış bir bilgilendirme yapılmış."

Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'dan kupa finaliyle ilgili passolig açıklaması Açıklaması
Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'dan kupa finaliyle ilgili passolig açıklaması Açıklaması

YORUMLAR
500
Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: AA

Berna Gözbaşı, Kayserispor, Sivasspor, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'dan kupa finaliyle ilgili passolig açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 14:51:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'dan kupa finaliyle ilgili passolig açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement