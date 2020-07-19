Kayserispor kulübünden açıklama - Son Dakika

Kayserispor kulübünden açıklama

Hes Kablo Kayserispor kulübü, son antrenmanda sakatlanan oyuncular ile ilgili açıklama yaptı.

Hes Kablo Kayserispor kulübü, son antrenmanda sakatlanan oyuncular ile ilgili açıklama yaptı.

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Ligin 33.haftasında İstanbul'da lider Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Hes Kablo Kayserispor'da Zoran Kvrzic, Emre Taşdemir ve Muris Mesanovic'in neden oynayamayacağına dair açıklama yapıldı.


Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Muris Mesanovic, 16 Temmuz tarihinde yapılan antrenman sırasında aldığı darbe sonucu sol iç yan bağında 1. derece zorlanma meydana gelmiştir. Sporcumuz Emre Taşdemir, 16 Temmuz tarihindeki antrenman sırasındaki yaralanması neticesinde sol üst iç adele de (adductor longus) 1. derece zorlanma ve ödem meydana gelmiştir. Sporcumuz Zoran Kvrzic, 16 Temmuz tarihindeki antrenman sırasındaki yaralanması sonucunda sol arka adele de (biceps femoris) 1.derece zorlanma ve ödem meydana gelmiştir. Sporcularımızın tedavisi kulübümüz bünyesinde devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Emre Taşdemir, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor kulübünden açıklama - Son Dakika Spor
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