Kayserispor Kulübüne ceza - Son Dakika
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Kayserispor Kulübüne ceza

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor taraftarına ve kulübe PFDK'dan ceza geldi.

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Hes Kablo Kayserispor taraftarına ve kulübe PFDK'dan ceza geldi.


Süper Lig Cemil Usta sezonunun 25.haftasında geçtiğimiz hafta İstanbul'daki Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor müsabakasında misafir tribününde yer alan Sarı-Kırmızılı taraflarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle para cezası ve maçı takip eden taraflara deplasmanda yasağı geldi.


PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; Kasımpaşa müsabakasında, Kayserispor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Sarı Kırmızılı kulübe 20.000 TL Para Cezası verildi. Ayrıca bu müsabakada misafir tribününde yeralan taraftarlar da FDT'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. - KAYSERİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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