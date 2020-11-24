Kayserispor kupa mesaisine başladı

Sarı-kırmızılı ekip, Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Hes Kablo Kayserispor , Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 26 Kasım Perşembe günü sahasında Hekimoğlu Trabzon ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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