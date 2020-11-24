Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 26 Kasım Perşembe günü sahasında Hekimoğlu Trabzon ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kayserispor kupa mesaisine başladı - Son Dakika Spor