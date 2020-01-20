Kayserispor kupada tura odaklandı

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli olduğunu ve kupada sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı sahalarında iyi bir mücadele verdiklerini belirtti.

Golsüz beraberlikle tur şansını koruduklarını aktaran Tokgöz, "İlk maçta yeni transferlerimizi oynatamamamıza rağmen iyi bir mücadele örneği sergiledik. İkinci maçta Fenerbahçe'yi yenerek çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligde zor günler geçirdiklerini ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı da önemsediklerini vurgulayan Tokgöz, devre arasında yapılan transferlerle her iki kulvarda da mücadele edebilecek bir takıma sahip olduklarını kaydetti.

Tokgöz, kupa maçına odaklandıklarını ve Fenerbahçe karşısında turu geçmeleri durumunda bunun takıma moral kazandıracağını sözlerine ekledi.