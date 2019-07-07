Kayserispor, kuvvet antrenmanı yaptı
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına kuvvet antrenmanı ile devam etti.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıklarına kuvvet antrenmanı ile devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz Cuma günü başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, antrenmanlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım bu günkü çalışmada kuvvet antrenmanı yaptı. Antrenmanda Umut Bulut
, Atila Turan, Mensah ve Lung'un hırslı olması dikkat çekti.
İstikbal Mobilya Kayserispor, 16 Temmuz'a kadar Kayseri Kadir Has
Tesislerinde antrenmanlarını sürdürecek. 16 Temmuz'dan sonra sarı-kırmızılı takım Avusturya
kampına gidecek. - KAYSERİ
Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi
AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor
Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor
Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde UEFA detayı