Kayserispor, Laktat Testinden Geçti
53 dakika önce
Kayserispor ligin ikinci yarısını hazırlıklarını Antalya sürdürürken, farklı testlerden de geçiyor.
Kayserispor
ligin ikinci yarısını hazırlıklarını Antalya
sürdürürken, farklı testlerden de geçiyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin ikinci yarısı öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman
nezaretinde sürdüren Kayserispor, bugün yapılan antrenman öncesi laktat testine tabi tutuldu. Yapılan laktat testinin ardından futbolcular çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:33 Kaynak: İHA
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