Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Laktat Testinden Geçti

Kayserispor, Laktat Testinden Geçti

53 dakika önce

Kayserispor ligin ikinci yarısını hazırlıklarını Antalya sürdürürken, farklı testlerden de geçiyor.

Kayserispor, Laktat Testinden Geçti, System.String[]
Kayserispor ligin ikinci yarısını hazırlıklarını Antalya sürdürürken, farklı testlerden de geçiyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin ikinci yarısı öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdüren Kayserispor, bugün yapılan antrenman öncesi laktat testine tabi tutuldu. Yapılan laktat testinin ardından futbolcular çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

Antalya, Kayserispor, Spor
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