Kayserispor, Lideri Yenmek İstiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'le hafta sonu yapacakları maçta iyi bir oyunla 3 puanı hedeflediklerini söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'le hafta sonu yapacakları maçta iyi bir oyunla 3 puanı hedeflediklerini söyledi.



Süper Lig'in 26. haftasında evinde 17 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor'da, antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Karaman, 25. haftada 3-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçı ve gelecek haftaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Çaykur Rizespor maçında girdikleri birçok pozisyonu sonuçlandıramadıklarını belirten Karaman, şunları söyledi:



"Maçın en iyi adamı kim? Birkaç kişiyle birlikte kaleci Gökhan. Oyunun uzatma bölümlerinde birkaç pozisyon verdik, atabilirlerdi, oyun disiplininden koptuğumuz, tamamen oyunu riske ettiğimiz anlarda. Nihayetinde kaybettik. Kaybettiğin zaman, kazananı tebrik edeceksin. Biz kendi işimize bakacağız. Başarılı, iyi oynayanı tebrik edeceğiz. Oynadığımız karşılaşmada başarılı olan sporcuların hepsini tebrik ediyorum. Başta Gökhan'ı tebrik ettim. Ben aldım onu 17 yaşında Süper Lig'de oynattım. Samudio'yu da ben getirttim. Dolayısıyla verilecek çok cevabım var, vermiyorum. Çünkü çok açarsam, o küfürleri falan, Türkiye belki ayağa kalkar. Başka yerlere girmek istemiyorum."



"Hafta sonu 3 puan almak istiyoruz"



Pazar günü lig lideri Medipol Başakşehir'i konuk edeceklerini hatırlatan Karaman, bu maça konsantrasyon sağlamaları gerektiğini söyledi.



Bu maçın sadece kendilerini değil, diğer kulüpleri de ilgilendirdiğini vurgulayan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de bir yapı var, bu yapıyı iyi bilmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa giden takımlar birbirleriyle yarış halindeyken, bazıları 'bu takım nasıl çelme yiyecek, kim çelme takar' hesabında. Biz kendi hesabımızdayız. Bir kere bütün Türkiye'ye şunu söyleyeyim, hiç kimse bizim düşmanımız değil, hiçbir kulüp bizim düşmanımız değil. Çıkacağız, futbol kuralları içerisinde, bizim sahip olmamız gereken puanlar var, o puanları almak için en iyi futbolumuzu ortaya koyacağız. Dışarıdaki dedikodular, söylenenler, şu bu bizi ilgilendirmiyor."



Hafta sonu karşılaşacakları rakibin iyi yönetilen bir kulüp olduğunu belirten Karaman, "Kim ne derse desin, 3-4 yıldır ligin şampiyonluğunu kovalayan bir takım. Deneyimli oyunculardan kurulu bir ekip ve başarılı giden bir süreçleri var. Alkışlayacaksın. Biz de 13-14 kişiyle mücadele ediyoruz. Oyuncularımı kutluyorum, kim ne derse desin mücadele ediyorlar, zaman zaman hata yapıyorlar, olabilir. Bazı pozisyonlarda zorluk çekmemize rağmen, giren, çıkan, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan savaşçı grubumuz var. Hafta sonu da iyi bir müsabaka çıkarıp 3 puan almak istiyoruz. Bütün hedefimiz bu." şeklinde konuştu.



Çaykur Rizespor maçına giden taraftarlara teşekkür eden Karaman, tüm taraftarları bu hafta sonu oynayacakları maça beklediklerini sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hikmet Karaman'dan Çaykur Rizespor Maçı Açıklaması: Türkiye Ayağa Kalkar

Robinho'dan Transfer Açıklaması: Dönmek İsterim

Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Değişti! Medipol Başakşehir'e Sürpriz Oran

Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti