Kayserispor'da ligde kalma sevinci

Süper Lig'in son maçında sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği'nin Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından ligde kaldı. Maç sonu Hes Kablo Kayserisporlu yönetici ve futbolcular, ligde kalma sevincini büyük coşkuyla yaşadı.

Sahasında son dakikada yediği golle Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği'nin deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olmasıyla ligde kalmayı başardı. Maçın son düdüğüyle birlikte yönetici, teknik heyet ve futbolcular sevinç gösterileri yaptı. Bazı futbolcular gözyaşlarına hakim olamazken, Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı da tribünde elindeki Kayserispor atkısını sallayarak marşlar söyledi.

(Turan Bulut/ İHA)