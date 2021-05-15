Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

15.05.2021 23:02
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'de 42. ve son haftanın ardından 2020-2021 sezonunu Beşiktaş şampiyon tamamladı.

Süper Lig'de 42. ve son haftanın ardından 2020-2021 sezonunu Beşiktaş şampiyon tamamladı.

Ligin son haftasına 81 puan ve averajla Beşiktaş lider girerken, aynı puandaki Galatasaray 2., rakiplerinin 2 puan gerisindeki Fenerbahçe ise 3. sırada girdi.

Üç büyükler olarak adlandırılan İstanbul'un temsilcileri arasında son haftaya kalan şampiyonluk yarışını, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, önde tamamladı.

Sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçen Galatasaray rakibinin arkasında 2. sırada yer alırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe 3. oldu.

Ligden son düşen Gençlerbirliği

Ligde şampiyonluk yarışı kadar küme düşmeme mücadelesi de son haftaya kadar taşındı.

2020-2021 sezonunun son haftası öncesinde Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşirken, ligden düşecek son takım son haftaya kaldı.

Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği arasında yaşanan düşmeme mücadelesinde gülen taraf Hes Kablo Kayserispor oldu.

Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'ye yenilmesine karşın Gençlerbirliği'nin aldı sonuç ile lige tutundu.

Ligden düşen 4. takım olan Gençlerbirliği ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 42. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2

Atakaş Hatayspor-Gaziantep: 0-1

Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: 5-1

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Göztepe-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-1

Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu:

Ligde son haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.40266889444584
2.GALATASARAY A.Ş.40266880364484
3.FENERBAHÇE A.Ş.40257872413182
4.TRABZONSPOR A.Ş.401914750371371
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR401617754431165
6.ATAKAŞ HATAYSPOR401710136253961
7.AYTEMİZ ALANYASPOR401791458451360
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.4016121264521260
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.401513125951858
10.GÖZTEPE A.Ş.401312155959051
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR401214144948150
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK401212164355-1248
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.401212165369-1648
14.KASIMPAŞA A.Ş.401210184757-1046
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR401015154953-445
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR40917144155-1444
17.HES KABLO KAYSERİSPOR40914173552-1741
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR401010204468-2440
19.MKE ANKARAGÜCÜ40108224665-1938
20.GENÇLERBİRLİĞİ40108224476-3238
21.YUKATEL DENİZLİSPOR40610243877-3928
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Gençlerbirliği, Kayserispor, Fenerbahçe, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika


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