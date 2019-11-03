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Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini aldı

7 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası, "Futbolcularımı alnından öpüyorum.

Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini aldı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası, "Futbolcularımı alnından öpüyorum. Bugünden itibaren Kayserispor Allah'ın izniyle inşallah tarih yazacak. Herkesin 'düştü' dediği Kayseri düşmeyecek" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçı değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kayserispor yönetim olarak, taraftarımızı, futbolcu kardeşlerimiz olarak sezon başında yaşanan kaostan dolayı istemediğimiz yerdeydik. El ele verdik, futbolcularımızın tekrar ayağa kalkmasıyla şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'yi yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolcularımızın alnından öpüyorum. Takım içerisinde mental, psikolojik yönden problemler vardı. Dolayısıyla 3 gün boyunca bunları çözmeye çalıştık. Belli bir yol kat ettik. Baktığımızda buraya gelirken galibiyeti yoktu. Ama benim nasibimde sondaki takımı almak var. Bu günden itibaren Kayserispor Allah'ın izniyle inşallah tarih yazacak, herkesin 'düştü' dediği Kayseri düşmeyecek" şeklinde konuştu.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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