Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Ligin En Az Gol Atan Takımı

Kayserispor, Ligin En Az Gol Atan Takımı

35 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu haftası sonunda kaydettiği 16 golle ligin en az gol atan takım oldu.

Kayserispor, Ligin En Az Gol Atan Takımı, System.String[]


İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu haftası sonunda kaydettiği 16 golle ligin en az gol atan takım oldu.

Lig de oynanan 19 karşılaşmada 16 gol atan Sarı-kırmızı ekipte bu gollerin 11'ini yabancılar kaydetti. Takımın en golcüsü 6 golle Chery olurken, Umut Bulut, Mensah ve Sapunaru 2'şer, Gyan, Deniz, Şamil ise 1'er gol kaydetti. 1 golü de Fenerbahçe'li Skrtel kendi kalesine attı. Sarı kırmızılı takım, gollerinin 8'ini deplasmanda, 8 golü ise kendi sahasında kaydetti. İstikbal Mobilya Kayserispor kalan 19 hafta sonunda kalesinde 26 gol gördü. Kayserispor, ligde 21 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:40 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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