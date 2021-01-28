Kayserispor Luckassen ile anlaştı - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla 17.sırada tamamlayan ve ligin ikinci yarısı için başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı Kırmızılılar, forvet mevkiine Maglica'dan sonra Kevin Luckassen'i de dahil etti.

Ligin en az gol atan takımları arasında bulunan sarı kırmızılı ekip, 27 yaşındaki Hollandalı forvet futbolcu Kevin Luckassen ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Dan Petrescu'nun istediği oyunculardan birisi olan Kevin Luckassen yarın Kayseri'ye gelecek. Önce sağlık kontrolünden geçecek olan Hollandalı forvet, sonrasında resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Bu sezon Romanya 1.Lig takımlarından Viitorul Constanta takımında forma giyen ve 18 maçta 9 gol atan Kevin Luckassen, daha önce de Romanya'nın CSMS Iaşi, Hollanda'nın Almere City, Avusturya'nın St.Pölten, Çek Cumhuriyeti'nin Slovan Liberec, İskoçya'nın Ross County takımlarında forma giydi. 159 maça çıkan ve 31 gol atan 182 cm boyundaki Kevin Luckassen 30 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü.

(İHA)