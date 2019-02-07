Son Dakika Haberleri: Kayserispor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Kayserispor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

36 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Kayseri'ye hareket edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:06 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Fenerbahçe, Kayserispor, Güncel
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