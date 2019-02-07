Kayserispor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı
36 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor
ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Kayseri'ye hareket edecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:06 Kaynak: İHA
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