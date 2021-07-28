- Kayserispor, Majid Hosseni'yi açıkladı
KAYSERİ - Yukatel Kayserispor, İranlı stoper Majid Hosseini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen Majid Hosseini'yi renklerine bağladı. Hosseini, geçtiğimiz günlerde Kayseri'ye gelerek takıma katıldı.
Kayseri temsilcisinin paylaştığı Majid Hosseini videosu da kısa zamanda büyük beğeni topladı.
Majid Hosseini yeni sezonda 5 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: İHA
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