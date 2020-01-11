Kayserispor Mario ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Mario ile anlaştı - Son Dakika Spor

Kayserispor Mario ile anlaştı

7 saat önce

Kayserispor, dış transferde Mario Situm ile anlaşmaya vardı.

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Kayserispor, dış transferde Mario Situm ile anlaşmaya vardı.


Süper Lig'in ikinci yarısında başarılı bir dönem geçirerek kümede kalmayı hedefleyen Kayserispor, dış transferde kadrosuna bir isim daha kattı. Sarı-kırmızılı takım, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen Mario Situm ile anlaşmaya vardı. Mario Situm ile kiralık olarak Kayserispor forması giyecek. Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin kadroda görmeyi çok istediği isimlerden birisi olan Mario Situm, hafta başında Kayseri'ye gelerek sözleşme yapacak.


Mario Situm kimdir?


Kayserispor'un yeni transferi Mario Situm, 27 yaşında. 4 Nisan 1992 doğumlu olan Situm, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde görev yapıyor. Bu sezon 13 maçta 892 dakika oynayan Situm, 2 de asist yaptı. İtalya'nın Spezia, Polonya'nın Lec Poznan takımlarında kiralık olarak oynayan Mario Situm'un kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dinamo Zagreb takımında 90 maça çıkan Situm, 10 gol attı ve 6 asist yaptı. - KAYSERİ

Dinamo Zagreb, Hırvatistan, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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