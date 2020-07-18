Kayserispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı kafilede, kırmızı kart cezalıları Bernard Mensah ve Diego Angelo yer almazken, kart cezası sona eren Gustavo Campanharo kadroya dahil oldu.

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