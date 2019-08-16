Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Mehmet Eray'la profesyonel sözleşme imzaladı
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Kayserispor, Mehmet Eray'la profesyonel sözleşme imzaladı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Mehmet Eray Özbek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Mehmet Eray'la profesyonel sözleşme imzaladı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Mehmet Eray Özbek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, alt yapısından yetişen 2003 doğumlu Mehmet Eray Özbek ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2014 yılında futbola başladığı Kayserispor'da kısa zaman içerisinde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken genç orta saha oyuncusuyla 3 yıllık mukavele yapıldı. Özbek, sarı-kırmızılı takımda U14, U15 ve U16 kategorilerinde de forma giydi. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Mehmet Eray, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:48 Kaynak: İHA
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