Kayserispor, Mensah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
5 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:01 Kaynak: DHA
İstikbal Mobilya Kayserispor
, Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılı takım 2018-2019 futbol sezonu öncesi İspanya La Liga
takımlarından Atletico Madrid
'den kiraladığı Bernard Mensah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi alınan 25 yaşındaki Ganalı futbolcunun adı Beşiktaş
ve Galatasaray
ile de anılıyordu. Yeni sezonun ilk transferini Mensah'ı alarak başlayan sarı kırmızılılarda Atletico Madrid'e ödenen para ve futbolcunun alacağı ücret henüz açıklanmadı.
Sarı kırmızılı forma ile bu sezon 23 lig maçına çıkan Mensah 3 gol kaydetti.
- Kayseri
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