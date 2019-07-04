Kayserispor Mert'i transfer etti
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor dış transferde Mert Kula ile sözleşme yaptı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
dış transferde Mert Kula
ile sözleşme yaptı.
İstikbal mobilya Kayserispor, Sarıyer
'den Mert Kula ile sözleşme yaptı. Stoper mevkiinde oynayan Mert Kula 3 yıllık imzayı attı. 24 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon Sarıyer ve Menemen Belediyespor
'da oynadığı 24 maçta 1995 dakika sahada kaldı. Mert 4 kez sarı kart görürken 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. - KAYSERİ
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