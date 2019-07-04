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Kayserispor Mert'i transfer etti

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor dış transferde Mert Kula ile sözleşme yaptı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor dış transferde Mert Kula ile sözleşme yaptı.

İstikbal mobilya Kayserispor, Sarıyer'den Mert Kula ile sözleşme yaptı. Stoper mevkiinde oynayan Mert Kula 3 yıllık imzayı attı. 24 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon Sarıyer ve Menemen Belediyespor'da oynadığı 24 maçta 1995 dakika sahada kaldı. Mert 4 kez sarı kart görürken 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Mert Kula, Sarıyer, Spor
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