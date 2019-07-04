Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Mert Kula'yı transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor, Mert Kula'yı transfer etti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Sarıyer'den Mert Kula'yı kadrosuna kattı.

Kayserispor, Mert Kula'yı transfer etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Sarıyer'den Mert Kula'yı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'den transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mert, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Sarıyer'de çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:47 Kaynak: AA
Kayserispor, Mert Kula, Sarıyer, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF'den sürpriz karar! U21 Lig'i kaldırıldı Arjen Robben futbolu bıraktı 41 yaşındaki Gianluigi Buffon, Juventus'a geri döndü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Jose Mauri için yarışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:51:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Mert Kula'yı transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]