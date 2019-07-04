Kayserispor, Mert Kula'yı transfer etti
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Sarıyer'den Mert Kula'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:47 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor
, Sarıyer
'den Mert Kula
'yı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'den transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mert, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Sarıyer'de çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti.
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