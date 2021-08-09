Kayserispor, Miguel Cardoso ile anlaştı - Son Dakika

Kulübün sosyal medya hesabından, Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri de tanıtılarak Cardoso'nun transferi ilan edildi.

Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız