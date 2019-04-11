Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Kayserispor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada gruplar halinde 5'e 2 pas çalıştı.

İdman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdi.

Ameliyatının ardından yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Bilal Başacıkoğlu da antrenmana katıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:25 Kaynak: AA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Spor
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