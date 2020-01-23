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Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
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