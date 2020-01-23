Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

MKE Ankaragücü, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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