Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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