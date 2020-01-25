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Kayserispor - MKE Ankaragücü maçı öncesi saygı duruşu
6 saat önce
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kayserispor-MKE Ankaragücü maçı öncesi, dün akşam Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kayserispor- MKE Ankaragücü maçı öncesi, dün akşam Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maç öncesi dün Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca futbolcular sahaya 'Kalbimiz de dualarımız da sizinle Elazığ' pankartıyla çıktı. - KAYSERİ
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