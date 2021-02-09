Kayserispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ile pas çalışmasıyla sona erdi.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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