Kayserispor, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı

Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten golcü oyuncu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık mukavele imzaladı.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Kayseri'ye gelerek takıma katılıp çalışmalara başlayan tecrübeli oyuncu, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Geçen sezonu Alanyaspor'da geçiren golcü oyuncu, 35 Süper lig maçında 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Pektemek, 4 Türkiye Kupası müsabakasında ise 2 gol kaydetti. Mustafa Pektemek, Kayserispor'da 9 numaralı formayı giyecek. - KAYSERİ