Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Oğuzhan Berber ile Yollarını Ayırma Kararı Aldı

Kayserispor, Oğuzhan Berber ile Yollarını Ayırma Kararı Aldı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, savunma oyuncusu Oğuzhan Berber'in sosyal medyada paylaştığı bir videodan dolayı futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.

Kayserispor, Oğuzhan Berber ile Yollarını Ayırma Kararı Aldı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, savunma oyuncusu Oğuzhan Berber'in sosyal medyada paylaştığı bir videodan dolayı futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, sol bek Oğuzhan Berber ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "26 Ocak 2019 Cumartesi günü sosyal medyada yayınlanan bir videoda, kulübümüzle sözleşmesi bulunan futbolcu Oğuzhan Berber'in sporcu ahlakı ve gençlere örnek teşkil etmesi açısından asla tasvip etmediğimiz görüntülerine rastlanmıştır. Takımımızla sözleşmesi bulunan bu oyuncu sezon başı hazırlıklarda sakatlanmış, kulübümüz tarafından ameliyatı yaptırılıp, tedavi süreci içerisinde kendisiyle maddi-manevi her türlü açıdan ilgilenilmiştir. Kendisinin rehabilitasyon dönemini tamamlayıp, takımına katılmasını ve sorumluluklarını yerine getirmesini beklerken bu nahoş görüntülerle gündeme gelmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Meselenin aydınlatılması için çalışmalar sürmekte olup, konuyu haber alır almaz adı geçen futbolcu ve kulübümüzle kontrat yaparken menajeri olmayan ancak sonradan oyuncunun menajerliğini üstlenen Metin Korkmaz'a gerekli ihtar çekilmiş ve her türlü hakkımızın saklı kalması kaydıyla oyuncunun Kayserispor'la olan kontratının karşılıklı olarak fesih edilmesi için gereğinin yapılması istenmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır" denildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Oğuzhan Berber, Kayserispor, Spor
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