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Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı - Son Dakika

Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:13
Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, savunma oyuncusu Oğuzhan Çapar ile yollarını ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor, savunma oyuncusu Oğuzhan Çapar ile yollarını ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor, genç savunma oyuncusu Oğuzhan Çapar ile yollarını ayırdı. Geçen sezon kiralık olarak TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor forması giyen Oğuzhan Çapar yeni sezon öncesi teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma dahil edilmedi. Yapılan görüşmelerin ardından Oğuzhan Çapar ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Oğuzhan Çapar. Kulübümüz profesyonel futbolcularından Oğuzhan Çapar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı
Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı - Son Dakika Spor


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